01 a 24/09 Festival dos anos 80 no The Square

Entre os dias 01 e 24 de setembro, o The Square Open Mall, localizado na Granja Viana, promoverá durante todo o mês de setembro o “Festival dos anos 80”. A década que marcou gerações e deixou saudades na música e roupa, por exemplo, será revivida durante todo o mês.

O Festival dos anos 80 conta com atrações infantis; bazar com expositores de moda, beleza e arte; brincadeiras; gastronomia e Food truck; quiz dos anos 80; música com os maiores sucessos distribuídos em uma programação com shows de Rock, Pop e Trash e sorteios de brindes. A entrada é gratuita!

Como não poderia faltar, para entrar completamente no clima dos anos 80 foi preparada uma decoração especial com grandes ícones da década onde os visitantes poderão voltar no tempo e tirar fotos com artistas caracterizados com figurinos da época!

Foi nos anos 80 que astros como Michael Jackson – com sua música Thriller, Madonna – com Everybody, e bandas como Queen e U2 fizeram história na música e se tornaram reconhecidos internacionalmente. No Brasil, a década também teve grandes nomes e ficou conhecida como a “Era de Ouro do Rock Made in Brazil”. O maior fenômeno musical foi o grupo RPM com os hits Loiras Geladas e Olhar 43. Para relembrar momentos como esses a organização do Festival fará homenagens, por exemplo, aos cantores Lulu Santos e Madonna, as bandas Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, Roupa Nova, Roxette, Titãs entre outras, totalizando 36 shows ao vivo.

Consulte programação completa: