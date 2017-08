01/09 Sexta-feira é dia de sarau em Cotia

Música, poesia, dança e até microfone aberto, para que a população possa mostrar a sua arte

Com o objetivo de aproximar cada vez mais a população das manifestações culturais no município, a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer da Prefeitura de Cotia leva, na sexta-feira (1/09), para a Biblioteca Municipal Cecilia Meireles, na Granja Viana, um sarau com ouvir músicas, poesia, dança e bate-papo. As atividades acontecem a partir das 18h30 e o evento é aberto ao público.

Na programação estão previstas apresentações de música de raiz, violino, violão e poesia. Além disso, o sarau contará com o momento ‘microfone aberto’, em que qualquer pessoa pode participar apresentando a sua arte.

Serviço:

Sarau na Biblioteca Cecília Meireles

Dia 1 de setembro, às 18h30

Entrada: Franca