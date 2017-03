08/04 – Oficina de Compostagem

Evento acontece em Embu e busca refletir as relações entre o homem e o meio ambiente

Estão abertas as inscrições para a “Oficina de Compostagem Doméstica”, que acontecerá no dia 08 de abril, às 14h, na Sociedade Ecológica Amigos de Embu (SEAE), que fica na região central de Embu das Artes, município da Grande São Paulo. O evento será conduzido por Cauê Vida, Biólogo e Gestor Ambiental da empresa O Bicho Biotrips Ecoturismo e Educação Ambiental.

O objetivo da atividade é propor aos participantes a reflexão sobre seu papel na comunidade, suas relações com o outro e com o consumo; promover a consciência sobre o reaproveitamento máximo dos resíduos orgânicos que comumente viram lixo, como sobras de alimentos, cascas de frutas e legumes.

A oficina vai fornecer os conhecimentos necessários para transformar os resíduos em um poderoso composto orgânico, ideal para adubar o solo para manutenção e plantio de jardins, hortas, vasos, entre outros. Uma alternativa para o uso do produto composto é a sua comercialização, possibilidade que colabora com o fortalecimento da economia familiar.

Da teoria à prática, as aulas ensinarão o público a fazer com segurança, passo a passo, uma composteira em sua própria residência, com eficiência, baixo custo e uso de materiais residuais do cotidiano.

SERVIÇO

OFICINA DE COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

Quando: 08 de Abril, às 14h

Onde: Sociedade Ecológica Amigos de Embu

Local: Avenida João Batista Medina, 358, Embu das Artes

Valor: R$ 25,00 [incluso coffee break, oficina e certificado de 4h]

Inscrições e mais informações no site da SEAE e pelo (11) 4781-6837