1 a 30/4 – Abril no The Square

Entretenimento na Granja com Shows, Cinema,Gastronomia e mais!

Em Abril a agenda do The Square traz uma programação diversificada e cheia de sucessos, com tributos a grandes bandas nacionais, música ao vivo, atividades ao ar livre, degustações e muito mais.

Atendendo a pedidos, duas bandas estão de volta: em abril, a Banda Enfoco homenageia Tim Maia interpretando sucessos como Azul da cor do mar, Primavera, Ela partiu, Descobridor dos sete mares e outros.

Já a Banda Sete Cidades, conhecida por seu tributo a Legião Urbana interpreta os sucessos de todas as fases da banda de rock de Brasília. Na foto acima, Dimas Borba, vocalista da banda.

Os shows acontecem de 1 a 30/04, aos finais de semana. Sábados 20h e domingos 15h.

Veja abaixo a programação completa e divirta-se!