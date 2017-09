Para paladares exigentes e corações generosos! Solidariedade e gastronomia em um só acorde

Chegamos à 10ª edição do Festival ACORDE Gastronômico! São 10 anos acreditando que o calor que prepara a comida também aquece corações!

Trata-se de um evento beneficente que promove experiências muito significativas para os jovens da ACORDE (Embu das Artes), que preparam as receitas com muito carinho e cuidado. As degustações já começaram nas oficinas de aprendizagem, onde se dedicam ao preparativo de três sabores de geleias exclusivas para o Festival.

O Festival acontece no pátio a céu aberto do italianíssimo colégio Dante Alighieri, um lugar seguro e bonito, com opção coberta, num belo edifício do início do século 20. O Dante fica no coração verde da cidade São Paulo, próximo ao Parque Trianon e à Paulista.

A principal atração deste evento é a multiculturalidade da cozinha. Comidas de diversos países vão representar a influência dos vários povos na formação da cultura paulistana. Contamos também com o calor das panelas – e coração – dos chefs Diego Sacilotto (Galpão da Mamma), Arthur Sauer (L.E. Burger e Pasta Lavetti) e Daniela Schiavo (Bolo da Madre) como curadores do festival.

No Festival ACORDE Gastronômico você passa a tarde se deliciando em quiosques de alimentação e bebidas, com pratos preparados por chefs experientes, apoiados pelos adolescentes da ACORDE.

Participe desta corrente de afeto. Venha aproveitar o último sábado do inverno se deliciando com pratos do mundo todo no colégio mais italiano de São Paulo! Junte os amigos e traga a família.

SERVIÇO:

10° Festival ACORDE Gastronômico

Data: 16.set.2017 – 12h00-18h00

Local: Colégio Dante Alighieri

Al. Jaú, 1061 – Cerqueira César

Ingressos: https://foodpass.com.br/acorde-festival-gastronomico

Menores de 7 anos não pagam a entrada. Consumo à parte. Garanta o seu ingresso com desconto na compra antecipada, a R$ 25,00 (https://foodpass.com.br/acorde-festival-gastronomico). No dia, $ 30,00.

Estacionamentos nas alamedas Jaú, 850 e Santos, 1470.

A ACORDE é uma organização social voltada para o desenvolvimento humano, localizada em Embu das Artes, e a arrecadação do Festival Gastronômico é toda revertida para os programas que atendem gratuitamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Instagram: @associacaoacorde (Acompanhe o Festival desde já)

Facebook: AAcorde

www.acorde.org.br

Imprensa: comunicacao@acorde.org.br (Patrícia)