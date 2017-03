1/04 – Encontro Núcleo Granja Viana Fundação Joseph Campbell

Será realizado neste sábado (01/04) o primeiro encontro de 2017 do estudo do mais recente livro de Joseph Campbell lançado em português no Brasil: Deusas: o mistério do feminino (Editora Palas Athena).

A palestrante será a psicoterapeuta Leda Maria Pirillo Seixas. Professora do curso de Psicologia na Faculdade de Ciências da Saúde da PUC-SP e do curso Jung e Corpo do Instituto Sedes Sapientiae, ela é mestre em Psicologia Clínica pela mesma instituição, especialista em psicoterapia junguiana, cinesiologia, calatonista e editora da Revista Hermes.

O evento é gratuito, mas a organização pede a doação de um quilo de alimento não perecível por participante para o espaço paroquial. Leve também frutas, doces, salgados ou sucos para compartilhar no lanche comunitário de encerramento, realizado às 16h30.

Serviço:

Dia: 01/04 – Sábado

Horário 14:00 hs

Local: Igreja Santo Antonio (Rua Santo Antonio, 486 (km 24 da Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo›Cotia). Acesso pela Rua José Félix de Oliveira (Entrada pela secretaria localizada na lateral da igreja, em frente ao Banco Bradesco).