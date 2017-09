14 a 20/09 It – A coisa no Cineflix

SINOPSE

Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o auto-intitulado “Losers Club” – o clube dos perdedores. A pacata rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes de seus corpos. Logo, os integrantes do “Losers Club” acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes: o palhaço Pennywise.

Data de lançamento 7 de setembro de 2017 (2h 15min)

Direção: Andy Muschietti

Elenco: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard mais

Gêneros Terror, Suspense

Nacionalidade EUA

Não recomendado para menores de 16 anos

