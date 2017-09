14/09 Romana Granja Viana promove palestra de imagem e estilo

As dicas de moda serão dadas pela personal stylist Danielle Camargo

A Romana Granja Viana em parceria com a consultora de imagem e personal stylist Danielle Camargo promove no dia 14 de setembro, das 15h às 18h, o workshop “Imagem & Estilo”. O objetivo do encontro é passar a importância do cuidado com a auto-imagem e do estilo pessoal no dia a dia.

De acordo com Danielle, este encontro será um passo crucial para a mulher voltar a se conectar com ela mesma. “Vai ser na verdade um resgate da mulher que está dentro de cada uma e que foi abandonada em algum momento da vida ou porque casou, ou separou, ou porque trabalha muito no escritório ou em casa para cuidar dos filhos”.

A consultora afirma ainda que esse resgate é importante em qualquer idade, mas acontece a partir dos 30 anos. “Nesta idade ela começa a priorizar todas as coisas e vai se esquecendo dela, passando a vestir qualquer coisa, sendo que respeitar o estilo pessoal é uma forma de resgatar o seu próprio ser”, explica. Todo o conteúdo será ministrado de uma forma descontraída, com um bate-papo, durante um coffee break completo, oferecido pela Romana. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo e-mail daniellecamargo.camargo@gmail.com.

Serviço

Imagem & Estilo com Danielle Camargo

Quando: 14 de setembro de 2017 (quinta-feira)

Horário: 15h às 18h

Local: Romana Granja Viana – Estacionamento no local

Valor: R$ 120,00

Informações e inscrições: daniellecamargo.camargo@gmail.com