18/08 Discovery Kids Em Ação chega ao Raposo Shopping

A partir de 18 de agosto, o Raposo Shopping recebe o DISCOVERY KIDS EM AÇÃO! – evento temático do canal Discovery Kids que permanece na cidade até 10 de setembro.

Inspirado no mundo dos esportes, DISCOVERY KIDS EM AÇÃO! estimula a criançada a participar de exercícios e a entender a importância da atividade física para uma vida saudável.

O circuito lembra um ginásio olímpico composto por quatro áreas com atividades que exigirão concentração, fôlego, agilidade e disposição dos participantes.

As atividades, inspiradas em Doki e sua turma, incluirão: chute ao gol, corrida com obstáculos, cama de gato com elásticos e escalada. O circuito termina no tobogã e piscina de bolinhas.

Ação, movimento e diversão não faltam e, no fim, todos saem vencedores!

Na saída do evento, durante as sextas, sábados e domingos, também será possível tirar fotos com o personagem Doki. O ingresso para sessão de fotos é limitado e atenderá 30 crianças por aparição, mediante retirada de senha 30 minutos antes de cada sessão.

O evento é gratuito e todas as atividades são supervisionadas por monitores. A iniciativa possui limite de capacidade e está sujeita à lotação.

DISCOVERY KIDS EM AÇÃO! Foi desenvolvido pela equipe Discovery Kids em parceria com a agência BySide.

SERVIÇO:

DISCOVERY KIDS EM AÇÃO!

Indicado para crianças de 0 a 11 anos, sempre acompanhadas de um adulto responsável

Local: Raposo Shopping – Rodovia Raposo Tavares km 14,5

Data: de 18 de agosto a 10 de setembro

Horários: Todos os dias, das 14h às 20h

Capacidade: 6 crianças a cada 5 minutos.

Duração: aproximadamente 30 minutos

Evento Gratuito

A retirada de ingressos é feita na bilheteria localizada ao lado do evento, todos os dias a partir das 13h até o término dos ingressos do dia.

Importante: Os ingressos são limitados e válidos somente para o mesmo dia.