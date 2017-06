1º a 7/06 Mulher Maravilha no Cineflix

Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Data de lançamento: 1º de junho

Classificação: 12 anos

Ano de Produção: 2017

Diretor: Patty Jenkins

Com: Gal Godot, Chris Pine, Robin Wright, Conie Nielsen e outros.