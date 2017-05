1º Encontro Municipal de Combate à Exploração Sexual de crianças e Adolescentes

Na quinta-feira (18), Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Prefeitura de Cotia realiza o 1º Encontro Municipal de Ação de Combate à Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, no Espaço Movimenta Cotia. O evento, das 9h às 13h, contará com palestras e discussões a respeito do enfrentamento e conscientização sobre este tipo de crime e é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade.

Para participar é preciso fazer a inscrição pelo telefone 4703-3549, ramais 3678 e 3692 (com Vilcélia ou Elaine), ou ainda, pelo email protecaobasica.especial@cotia.sp.gov.br.

As palestras serão ministradas por Maria Amélia de Sousa e Silva, psicóloga, psicodramatista, especialista em violência doméstica pelo LACRI/USP; Manoela de Oliveira Lainetti, psicóloga e mestre em psicologia Social pela PUC/SP; Antônio Rivaldo Brasil de Lima, psicólogo do Centro de Referência às Vítimas de Violência do Instituto Sedes Sapientiae, e Osmar de Souza Khill, pedagogo e guarda civil municipal de Cotia responsável pelo Projeto Educando.

Neste ano, as ações são norteadas pelo tema “Faça Bonito – proteja nossas crianças e adolescentes”, proposto pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Justiça e Cidadania, em que a sociedade é convocada a assumir a responsabilidade na prevenção e enfrentamento do problema da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Denúncias sobre exploração e abuso sexual devem ser feitas pelos telefones 190 ou 4703-5813 (Polícia Militar), 153 ou 4616-2835 (Guarda Civil Municipal), 4703-5813 (Conselho Tutelar de Cotia), 4611-1763 (Conselho Tutelar de Caucaia do Alto).

Serviço;

1º Encontro Municipal de Ação de Combate à Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

Dia 18 de maio – das 9h às 13h

Espaço Movimenta Cotia – Rua Senador Feijó, 110, Centro

Programação:

9h às 9h20: Boas-vindas, abertura, apresentação

9h30 às 9h45: Filme curta metragem: Como acontece o abuso sexual de crianças

9h45 às 11h: Palestra: Desafios no atendimento de crianças vítimas de violência sexual

11h às 11h15: Coffee break

11h15 às 12h15: Palestra (parte II): Desafios no atendimento de crianças vítimas de violência sexual

12h15 às 12h50: Palestra: A Importância da família na criação e educação dos filhos

12h50 às 13h: Agradecimentos e encerramento