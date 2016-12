2017 com estilo

As festas de final de ano estão chegando e sempre bate aquela dúvida sobre o que usar.

Preparei algumas dicas de tendências que estão em alta nesse verão para ajudar na sua decisão.

Abuse dos recortes

Os recortes estratégicos são uma ótima opção para dar um ar fino e descolado às peças. Os modelos esportivos com recortes são os que mais se evidenciam. E as peças mais casuais como bodies, shorts e camisas também estão com essa pegada mais cool e podem ser usadas tanto em ambientes fechados como em festas a céu aberto.

Total White

O branco veio com tudo e a dica é apostar em peças fluídas, de tecidos finos e, de preferências, o look inteiro.

Muito amarelo

Além do Total White, os looks amarelos também são uma excelente aposta, além da superstição de atrair dinheiro. Vale investir em vários tons. São bem vindos os macacões, saias/blusas e infinitas combinações, mas lembrando que o look todo deve ser da mesma cor.

Pé na areia

Quem vai passar as festas com os pés na areia, pode investir em biquinis, maiôs e croppeds com mix de estampas e detalhes que valorizem o corpo, e se jogar no verão.

Acessórios

Este verão é ideal para quem gosta de brilhar. A tendência são os acessórios metalizados. Bolsas, sapatos, necessaires, saias: TUDO BRILHANDO!!

Dica: Só não vale sair com todos os acessórios ao mesmo tempo!

Sabendo o que vai bombar nesse verão, basta escolher sua tendência e boas festas!!!

Feliz 2017!!!