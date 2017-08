2/09 Sarau Sopa na Cumbuca

Em sua 6ª edição, o Sarau Sopa na Cumbuca reúne música boa, gastronomia e solidariedade. O evento criado pela Associação São Joaquim tem como finalidade aproximar, integrar pessoas de Carapicuíba e região. O encontro vai acontecer no dia 02 de setembro, a partir 17 horas na própria sede da São Joaquim.

Assim como nas edições passadas, a programação deste ano está imperdível e promete um encontro caloroso. Para animar e embalar a plateia a música fica por conta do músico e folclorista Inimar do Reis. E não para por aí! Haverá ainda a contação de histórias com o tema “Causos de esperteza e sabedoria”, com as queridas Fernanda Rivitti, Márcia Ungaretti e Martha Faria e a famosa Prata da Casa trazendo apresentações de música realizadas pelas pessoas idosas, usuárias da Associação São Joaquim.

Você pode adquirir o convite do sarau no valor de R$50,00 e por mais RS$40,00 você tem direito a degustar a tão tradicional Sopa e seus acompanhamentos que serão preparados especialmente pela Chef Nazaré Peixoto.

Garantindo os dois convites antecipadamente você paga apenas R$80,00. Além de participar desse evento culturalmente importante, você estará apoiando a causa e ajudando a melhorar a vida de centenas de idosos.

O encontro começa às 17h00, no dia 2 de setembro na Rua João Fasoli, 701 (entre a Granja Viana e a Aldeia de Carapicuíba).

Para mais informações ligue (11) 4186-0520 ou escreva para saojoaquim@saojoaquim.org. br

A Associação São Joaquim espera por você!