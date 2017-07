21/07 Cotia realiza Conferência de Assistência Social

Cotia realiza a XI Conferência de Assistência Social

Na sexta-feira (21), das 8h às 18h, a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Social de Cotia realizam a XI Conferência Municipal de Assistência Social, evento que acontece a cada dois anos em todo o País. Este ano, o tema geral do evento será “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS [Sistema Único de Assistência Social]”.

O evento acontecerá na Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), no Parque São George. “Este é um evento importante para a nossa cidade, pois será a oportunidade de conferirmos como Cotia tem avançado na Política de Assistência Social”, disse Mara Franco, Secretária de Desenvolvimento Social.

A Conferência Municipal de Assistência Social é voltada aos trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), trabalhadores da rede, estudantes, entidades, autoridades do município e para toda a sociedade civil. Para participar basta se inscrever no dia do evento. A ADRA fica na rua Salma, 25, Parque São George.

Serviço:

XI Conferência de Assistência Social

Data: Sexta-feira, 21 de Julho, das 8h às 18h

Local: Rua Salma, 25, Parque São George

Inscrições: No local, no dia do evento