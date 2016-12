22/12 a 28/12 Novas estreias no Cineflix

Minha Mãe É Uma Peça 2

É um filme de comédia brasileiro cujo enredo é escrito e protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, baseado na obra teatral homônima também de sua autoria.

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: CÉSAR RODRIGUES, Duração: 1h26, com: PAULO GUSTAVO, HERSON CAPRI, SUELI FRANCO ALEXANDRA RICHTER, SAMANTHA SCHMUTZ, ANA CAROLINA, LUANA PIOVANI

Invasão Zumbi

Em um trem em alta velocidade com destino à cidade de Busan, um vírus transforma as pessoas em zumbis, se espalha. A cidade conseguiu com sucesso defender da epidemia, agora eles devem lutar pelas suas sobrevivências.

INVASÃO ZUMBI (LEGENDADO) (BUSANHAENG)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: COREANO, Diretor: SANG HO YEON, Duração: 1h58, com: GONG YOO, YUMI JUNGI, DONG SEOK MA

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO CINEFLIX AQUI