24/01 – Stand Up: Não seja Rudy!

Não seja Rudy! é o show solo do radialista, ator e redator Rudy Landucci que faz Stand Up Comedy há mais de 5 anos

No rádio

De estagiário a apresentador do Transalouca, ficou ao todo 6 anos na Rádio Transamérica de São Paulo. Desde Novembro/13 é integrante do programa ESTÁDIO 97, da Rádio Energia 97.

Na televisão

Foi integrante do Show Tom com destaque no Quadro “O Curral 3”, sátira do programa “A FAZENDA 3” interpretando o personagem Sergio Mulambo (Sergio Mallandro). Apresentou por quase um ano o programa Piadaria na Mix TV, fez parte do elenco da franquia americana Saturday Night Live na Redetv e foi integrante fixo do programa Altas Horas da TV Globo por 2 anos.Atualmente faz parte do elenco do MultiTom no Multishow.

Stand-up Comedy

Com seu estilo enérgico, performático, carismático e criativo, Rudy Landucci usa e abusa das imitações no palco. Faz Stand up desde 2009 e já fez shows em mais de 30 cidades pelo Brasil. Participou de festivais de renome nacional como: Risadaria (SP), Risorama (PR), Risológico (PR), 2ª Mostra de Stand up como revelação em 2010 (SP).

Não Seja Rudy!

Sempre com acompanhamento musical, mesclando Stand Up Comedy, imitações, músicas e interação com a plateia, o show “Não Seja Rudy” é uma mistura de tudo que o humorista aprendeu nesses quase 10 anos de carreira.

Serviço

Não Seja Rudy com Rudy Landucci

Formato: Stand Up Comedy

Duração: 60 minutos

Teatro Raposo – Shopping Raposo

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Data: 24/01 Terça-feira às 21h

Valor: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Informações: (11) 3732-5002 / (11) 99996-3356 (WhattsApp)

Vídeos