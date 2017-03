26/03 – Bruna Viola em Cotia

Chamada carinhosamente de a bruta do sertanejo, a cantora Bruna Viola virou destaque nacional ao mostrar sua paixão pela música raiz e pela viola, instrumento que ela domina.

No próximo domingo (26), Bruna sobe ao palco do Recinto de Eventos de Cotia, em São Paulo, para se apresentar na 13ª edição da Queima do Alho 2017.

O show de aproximadamente 1h40m, traz no repertório canções como Sessenta Dias Apaixonado, Saudade da Minha Terra, Telefone Mudo, ente vários outros modões e claro, Tô Fazendo Falta (abaixo), a nova música de trabalho que já está tocando em todas as rádios do país.

“É um prazer poder tocar na famosa Queima do Alho de Cotia. Quero ver todos os brutos e brutas cantando e dançando comigo”. – Declara Bruna

Os ingressos já estão à venda e o valor do primeiro lote está em R$ 30.

Bruna Viola em Cotia

Quando: Domingo, 26 de março, às 17h.

Onde: Recinto de Eventos de Cotia

Pontos de vendas de ingressos

Cotia: Galeria Escadão, Cia Country, Supermecado Serrano e Bar Erick

Caucaia: Sarita Modas

Vargem Grande: Benvenuto Barbieri

São Roque: Empório Country

Carapicuíba: Lira Fashion

Itapevi: Agro Center Papa

Taboão: Dança Mania

Mais informações: 11 995202032 ou 940039286