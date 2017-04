26/04 Comemoração Jubileu Rotary Club Granja Viana

O Rotary Club de Cotia Granja Vianna está completando 25 anos de existência no bairro da Granja Viana, em Cotia!

São 25 anos servindo a Humanidade com projetos e programas estruturados do Rotary International!

Intercâmbio de Jovens para diversos países do mundo, bolsas educacionais, mutirões da saúde( em parceria com a prefeitura) seminários de alfabetização, início do Parque Teresa Maia( com a própria Teresa Maia solicitando ajuda do Rotary)!

Muitos outros projetos de sucesso como a escolha das Dez Maravilhas da Granja Viana, uma escolha da própria população da região que apontou as maravilhas do bairro, projetos de cidadania como o Dia da Comunidade( parceria com Poupa Tempo, OAB).

Doações para instituições do bairro como cobertores( inverno), máquinas de costura, uma kombi para a ASSA, livros e muitas outras para servir a humanidade!

Participe da comemoração do Jubileu de Prata que acontecerá no dia 26 de abril de 2017!