26/11 Bazar de Natal e Exposição Pedagógica

A Escola Waldorf Guayi está localizada no município de Embu das Artes, no limite com Cotia, numa região conhecida como Capuava. O terreno de cerca de 3 mil metros quadrados fica em uma rua arborizada e tranquila, rodeada de mata e aspecto rural. Salas de aula aconchegantes e um pequeno pátio coberto se completam com um amplo espaço de parque, muito verde e uma quadra esportiva.

Endereço:

Passagem das Paineiras, 35 – Capuava, Embu das Artes – SP