27/08 Circula no Ula

A Dança Circular é um movimento que começou na década de 70 com Bernard Wosien, bailarino alemão, quando ele levou sua pesquisa de danças étnicas e coreografias que ele próprio criava para a Comunidade de Findhorn na Escócia. De lá esse movimento ganhou o mundo e está presente em muitos países.

No Brasil essa semente floresceu e temos aqui muitos dançarinos, focalizadores, festivais, cursos, workshops.

A Granja Viana também está nesse circuito com Dança Circular todos os domingos às 10h (exceto feriados) no Parque Cemucan e no ulaBiná, centro cultural, na Vila da Mata na Av São Camilo 288. Lá acontece toda sexta feira uma roda aberta e gratuita às 19h30 com Jany Vargas e também o Circula no Ula! que traz um convidado por mês para fazer a roda girar.

Esse evento é aberto a todos, não é preciso inscrição prévia. Basta chegar. A contribuição é espontânea. Não precisa ser um dançarino experiente.

No próximo domingo dia 27/08

Vem o Cristiano CirandaViva

Super visita!!!

Jany começa aquecendo a roda às 14h e depois vem ele, das 14h30 às 16h.



Contribuição espontânea

ulaBiná/ Vila da Mata: av São Camilo 288 Granja Viana Cotia SP