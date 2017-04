Dois Arteiros – O Duo Dois Arteiros é formado por Beba Zanettini e Felipe Avila, dois músicos profissionais com atuação significativa no cenário da música paulistana.

Trabalhando com música instrumental e também acompanhando cantores, este duo vem desenvolvendo um trabalho sofisticado, com um repertório bastante variado e agradável, mesclando algumas músicas próprias, Bossa Nova, Jazz, Choro, Música Latina e Beatles.

No dia 29 (sábado), o Duo se apresentará na A Tal da Pizza ás 20h30, o valor do couvert artístico será de R$ 20,00. Haverá desconto de 20% nas pizzas consumidas e o estacionamento será grátis para o público do show.

Mais informações entre em contato no cel: 99993.33.66