3 A 28 – MARÇO NO THE SQUARE

Tributo a bandas britânicas, ginástica ao ar livre, degustação de cervejas especiais, stand up comedy e muito mais!

Em março, o The Square traz atrações para todos os gostos: música, gastronomia, ginástica, e o que é melhor, muitas gratuitas!

A programação de shows covers está de volta desta vez homenageando duas grandes bandas britânicas de rock: Beatles e Pink Floyd.

Os shows acontecem de 4 a 26/03, aos finais de semana, sábados às 20h30 e domingos, às 15h.

Outras atrações

Além do tributo às bandas britânicas, tem música ao vivo, shows intimistas com artistas que interpretam grandes sucessos do Rock, Pop e MPB, no palco principal e no palco Mercadão.

Para quem quer se cuidar, o programa SAÚDE NA PRAÇA, em parceria com a Cia Athlética, traz aulas gratuitas de ginástica aos finais de semana.

A partir de 11 de março, toda sexta e sábado tem programação no Bar do Alemão Família Steiner, como a CONFRARIA DA CERVEJA, com degustação gratuita de cervejas harmonizadas, com participação de mestres cervejeiros, a partir das 19h. Já o projeto HEINEKEN JAZZ, traz grandes nomes do Jazz em shows gratuitos, sextas e sábados, a partir das 21h.

No Seu João Botequim, a diversão é às quintas-feiras. Além do já conhecido CLUBE DO STAND UP (dias 16 e 30/03), tem as QUINTAS ROCK&BLUES, com shows no palco The Square (dias 9 e 23/03).

E claro, lançamentos novos todas às quintas no Cineflix.

Veja abaixo a programação completa e divirta-se!