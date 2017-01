3 filmes, 3 provocações

Moana, um mar de aventuras

Muita polêmica este filme já causou, já que uma das figuras do filme tem muita importância para os havaianos. Pois eu venho a público dizer que, apesar de já ter ouvido falar em “Moana”, não conhecia “Maui”, que o filme me apresentou num pequeno pedaço da história de um belíssimo país.

Provocação: você conhece o Havaí? Espera conhecê-lo? Vamos lá?

Ficha técnica:

Nome: Moana, um mar de aventuras

Nome original: Moana

Direção: John Musker, Ron Clements

Canção original: How Far I’ll Go

Música composta por: Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i, Mark Mancina

Roteiro: John Musker, Ron Clements, Taika Waititi, Jared Bush

Elenco (vozes): Auliʻi Cravalho (Moana); Dwayne Johnson (Maui); Nicole Scherzinger (Sina); Jemaine Clement (Tamatoa); Alan Tudyk (Hei Hei the Rooster)

Ano: 20156

País: USA

O que está por vir

A solidão da liberdade ou a liberdade da solidão?

Provocação: você é livre ou pretende ser livre? Tem medo da solidão ou paga alto para ter companhia?

Ficha técnica:

Nome: O que está por vir

Nome original: L’avenir

de filosofia de meia-idade repensa sua vida, mais uma vez, após um divórcio inesperado.

Direção: Mia Hansen-Løve

Roteiro: Mia Hansen-Løve

Prêmio: National Society of Film Critics Award de Melhor Atriz

Indicações: Prêmio da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema para Melhor Filme Estrangeiro

Elenco: Isabelle Huppert (Nathalie); Roman Kolinka; André Marcon; Édith Scob; Sarah Lepicard

Neruda

Pedaço de vida, caminhos, amores e, em especial, os poemas de um homem admirável.

Atente às belíssimas Araucárias cobertas de neve.

Provocação: quem escreve a sua vida? A própria, você ou os outros que a veem?

Ficha técnica:

Nome: Neruda

Nome Original: Neruda

Direção: Pablo Larrain

Música composta por: Federico Jusid

Produção: Juan de Dios Larraín, Jeffrey Skoll, Fernanda del Nido,

Prêmios: Fénix Film Award for Best Costume (2016 • Muriel Parra); Fénix Film Award for Best Art Design (2016 • Estefania Larrain); Fénix Film Award for Best Fictional Film ; Fénix Film Award for Best Editing m(2016 • Hervé Schneid);

Elenco: Gael García Bernal (Oscar Peluchoneau); Luis Gnecco (Pablo Neruda); Alfredo Castro (Gabriel González Videla); Mercedes Morán (Délia del Carril); Pablo Derqui (Víctor Pey);

Ano: 2016

País: Chile