30/06 Cotia recebe programa Viagem Literária

A biblioteca municipal Batista Cepelos recebe nesta sexta-feira (30), às 14h, a segunda etapa do programa Viagem Literária. Cotia está entre as 90 cidades contempladas pela ação, organizada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

Iniciada no dia 5 de junho, a segunda etapa reúne 18 escritores que se dedicam à literatura infanto-juvenil e que estão percorrendo os municípios que já receberam na primeira etapa as apresentações de contação de histórias.

Nesse segundo módulo, o programa conta com palestras e bate-papo, onde os convidados falam de literatura, sobre suas obras e quais foram os autores que os influenciaram a começar a escrever.

Lia Zats, escritora e filósofa, é a convidada para ministrar a ação em Cotia.

Além da programação de contação de histórias realizada em maio, voltada para crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos, o programa retornará em agosto para bate-papo com o público adulto.

Entre setembro e dezembro será realizado um módulo de escrita criativa para incentivar a criação literária nas cidades.

Serviço:

Viagem Literário – Palestra e bate-papo com Lia Zatz

Público alvo: crianças e adolescentes de 12 a 17 anos

Data: Sexta-feira, 30 de Junho, às 14h

Local: Biblioteca Batista Cepelos

Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1247, Jardim Nomura.