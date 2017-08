3/08 Lançamento no Cineflix – O Filme da Minha Vida

Sinopse:

Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony Terranova precisa lidar com a ausência do pai, que foi embora sem avisar à família e, desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor. Apaixonado por livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas de sua vida.

Data de lançamento: 3 de agosto de 2017

Direção: Selton Mello

Roteiro: Selton Mello; Marcelo Vindicatto

Produção: Vânia Catani; Leonardo Eddeo; Laise Nascimento

Elenco: Vincent Cassel, Johnny Massaro, Selton Mello

