5/02 TEMPLO ZU LAI CELEBRA O ANO NOVO CHINÊS

Na remota antiguidade, o calendário chinês era contado pelas fases da lua. Embora hoje em dia a China utilize o calendário gregoriano (solar), os chineses continuam mantendo as festividades da passagem do Ano Novo (pelo Calendário Lunar), como um valioso aspecto cultural de sua milenar história.

Para os chineses, a celebração do Ano Novo Chinês é o feriado mais importante do país, época na qual eles resgatam suas origens enquanto povo e família, antigas tradições e simbolismo.

Nesse período, milhares de chineses voltam de outras cidades para a sua terra natal, quando visitam parentes e amigos, participando de banquetes, levando presentes e os tradicionais envelopes vermelhos contendo dinheiro, os quais são distribuídos como prática de generosidade e votos de prosperidade e fartura. O momento mais esperado da comemoração são a queima dos fogos para atrair sorte e afastar negatividades.

O “Ano do Galo” começa oficialmente no dia 28 de fevereiro e será celebrado pelos chineses no mundo inteiro, que consideram este animal como símbolo de pontualidade, organização, e liderança pessoais, características necessárias para a superação dos obstáculos e realização de metas.

Contudo, no Brasil, o Templo Zu Lai celebrara o advento do novo ano, junto com os discípulos e visitantes chineses e brasileiros no domingo, dia 05 de fevereiro de 2017, conforme programação em anexo.

A programação começará às 10h (contudo, o templo estará aberto, como de costume, entre 9h e 17h), com a tradicional Cerimônia dos Mil Budas. Após a celebração, será servido um almoço vegetariano. Durante o dia funcionarão barracas com pratos típicos da culinária tradicional chinesa (sempre vegan-vegetarianos), workshops e oficinas culturais com práticas de caligrafia chinesa, cópia de Sutras, oficinas de artesanato, origami e miçangas, além de demonstrações de Kung Fu E Tai Chi Chuan e danças folclóricas do Dragão e do Leão.

A entrada e o estacionamento são gratuitos.