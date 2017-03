5/03 Nutridos e Unidos no UlaBiná

Março começa com o grande encontro de práticas espirituais do Ulabiná. O NUTRIDOS e UNIDOS – YOGA DAY será no domingo, dia 05 de março das 9h às 18h30.

Nutridos por inspirações, filosofias e práticas se unem para compartilhar suas vivências com a comunidade.

Estão todos convidados!

9h-10h: Family Yoga com Renata Souza (Chandra)

10h-11h: Abrindo o Corpo, a Mente e o Coração com Mariel

11h-12h: Baby Yoga com Cristina Balzano

12h-13h: Alimentação e Espiritualidade com Patricia A. Sampaio

13h-14h: Astrologia Védica com Dean Dominic de Lucia

14h-15h: Let´s Kirtan com Jimmy Junoy e Amigos

15h30-16h30: Pramayama e Yoga Nidra com Tattwaratnanda Sarawati

16h30-17h30: Meditação Ativa com Javier Sunder

17h30-18h30: Inti Sonoro/Despertando a Musicalidade com Diego Pasini

Leve sua Contribuição aos Facilitamores!!!

Ao fim de cada atividade, serão coletadas contribuições para os custos dos professores, músicos e palestrantes.

Durante todo o dia a querida Karina Hirayama estará fazendo tatuagens de henna.

Serviço:

Domingo, dia 5 de março, das 9h às 18h30

Onde: UlaBiná na Vila da Mata

Endereço: avenida São Camilo, 288 – Granja Viana – Cotia