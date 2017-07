De 30/06 a 27/08, vem ai o 6º Festival de Inverno da Granja Vianna com grandes novidades!

A programação musical trará 81 shows ao vivo de Rock, Jazz e Blues, entre os destaques estão a big band Big Time Orchestra & Paulo Ricardo, Nuno Mindelis, um dos mais conceituados guitarristas de Blues do Brasil, e ainda, os sucessos dos Beatles em versões inusitadas da mistura entre Blues Beatles com o soul de J.J Jackson.

E o que não poderia faltar: muito Rock and Roll com homenagens a U2, Guns and Roses, Eric Clapton, Oasis, Rolling Stones, Queen e mais!

Esse ano a novidade fica por conta do 1ª Bazar da Alameda com um mix de produtos selecionados para a estação mais charmosa do ano, além de Food Trucks e atrações para criançada, vai ter até neve para dar o clima do evento.

Os shows acontecem de sexta a domingo nos palcos da Praça das Árvores e Alameda.

O Bazar e a programação infantil aos finais de semana das 14h as 22h.

Confira a programação completa: