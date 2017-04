7 e 8/04 – Viva Bazar no Vianna Village

Novidade para toda família! Viva Bazar!

Nos dias 7 e 8 de Abril (sexta e sábado) das 12h às 22h acontecerá no Vianna Village a primeira edição do Viva Bazar. Com mais de 30 expositores, food park com diversas opções de alimentação, espaço kids gratuito, tatuagem e body piercing, exposição e venda de orquídeas, espaço pet com apresentação de agility, banho e tosa. Na sexta às 19h haverá a apresentação acústica da banda Rock Collection. Estacionamento gratuito e entrada franca.

O evento tem cunho beneficente e estará arrecadando alimentos, e produtos de higiene pessoal e limpeza em prol da NUEPO.

Venha passar momentos agradáveis com sua família!

O Vianna Village fica na Rua Mesopotâmia, 109, no Km25 da Rodovia Raposo Tavares, sentido SP, próximo ao CEMUCAM.