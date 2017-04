77ª romaria ao Santuário de Bom Jesus de Pirapora

Centenas de fiéis já se preparam para a tradicional romaria que parte da Paróquia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Caucaia do Alto, em direção ao Santuário do Bom Jesus, em Pirapora. O ato acontece neste fim de semana, dias 21, 22 e 23 de abril (sexta, sábado e domingo).

Antes do início da procissão será celebrada a Santa Missa, na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, às 19h, desta sexta. Com a benção do bispo diocesano som João Bosco e do padre José Maria, os fiéis que seguirão a pé sairão às 21h da Praça da Matriz de Caucaia em direção à Estrada da Água Espraiada. A previsão de parada é 7h, em Araçariguama, onde será servido um café da manhã. A chegada a Pirapora será por volta das 10h do sábado.

A saída dos demais grupos de romeiros segue os seguintes horários: ciclistas às 4h45; cavaleiros às 5h30; máquinas agrícolas às 7h; ônibus às 8h; jipeiros às 8h30; e os motociclistas às 10h.

A cerimônia de recepção a todos os grupos de fiéis, em Pirapora, terá início às 14h, com a realização da Santa Missa oficial dos romeiros no Santuário de Bom Jesus às 18h.

Para quem for de ônibus, o regresso a Caucaia do Alto será após a missa. Os demais sairão somente no domingo (23). Ciclistas às 7h, cavaleiros às 8h, jipeiros às 11h, máquinas agrícolas às 11h30 e motociclistas às 13h30.

A procissão de chegada com a bênção do padre José Maria está prevista para 16h30. O encerramento da celebração será com show da dupla sertaneja Jads e Jadson, na Praça dos Romeiros, às 20h.

Durante o percurso da romaria é proibido o uso de bebidas alcoólicas, andar sem camiseta, ultrapassar a bandeira, ficar atrás da culatra, usar shorts ou fantasias, levar acompanhantes nas máquinas agrícolas, retorno dos romeiros em caminhões e exibicionismo com cavalos, motos ou jipes. O uso do distintivo é obrigatório para todos os participantes.