7, 8 e 9/04 – Loucos por Vinil Fair

Os entusiastas do disco de vinil e amantes de boa música poderão se encontrar e se divertir com mais um “Loucos por Vinil Fair”, que nessa 15ª edição vai homenagear o Rei do Rock, Elvis Presley, cuja data da morte completa 40 anos este ano.

Além de reunir expositores de discos raros e antigos para compra, venda e troca, o evento promove shows com djs e diversas bandas, com destaque para Pedro Baldanza, que foi membro do memorável grupo de rock progressivo “Som Nosso de Cada Dia” e “Adam Presley”, cantor cover do Rei, que interpretará canções das fases anos 50 e 60 do roqueiro.

O evento ocorre nos dias 7, 8 e 9 de abril no Centro Cultural Mestre Assis do Embu (Largo 21 de Abril, 29, Centro, Embu das Artes) com entrada gratuita. A realização é da Prefeitura de Embu das Artes por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Confira programação completa no fim da matéria.

As outras bandas participantes são: A Casa do Engenho, Monte Castelo, DIXIII, Val Zoroaster (todas de Embu das Artes) e Rodrigo Régis e o Bando da Roça.

Na programação, também haverá exibição de filmes e documentários nos intervalos dos shows e mix áudio com dj’s da True School Brasil e convidados. Outra atração é a exposição “A Arte e o Rock em Discos de Vinil”, com mais de 30 artistas plásticos da cidade usando os vinis como base para expressar diversas técnicas de pintura.

Sobre o “Loucos”

O “Loucos por Vinil” foi idealizado em 2001 pelo artista plástico Paulo Dud e é realizado pela Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Cultura, com o objetivo de reunir as novas gerações, colecionadores e admiradores do velho bolachão. É uma oportunidade dos apaixonados por LPs trocarem, venderem e circularem informações que fazem reviver bons tempos. A cada edição aumenta a visitação de interessados em garimpar raridades ou adquirir discos em bom estado de conservação, nos mais diversos estilos musicais. O vinil atravessa décadas de resistência em meio à revolução tecnológica de nossos tempos.

Pedrão: o Som Nosso de Cada Dia

O baixista Pedro Baldanza, o Pedrão, irá tocar faixas do disco “Snegs”, da banda de rock progressivo “Som Nosso de Casa Dia”, grande referência da música brasileira da qual foi integrante original desde os anos 70. O álbum foi gravado em 1974, remasterizado em CD e relançado. Uma grande façanha do grupo foi a realização dos 5 shows de abertura da turnê de Alice Cooper no Brasil em julho de 1974. Baldanza também tocou com Elis Regina, Gal Costa, Ney Matogrosso, Marina Lima, Simone, João Donato, Erasmo Carlos, Chico Buarque, Raul Seixas, Fafá de Belém, Lobão entre outros.

Adam Elvis entre nós

Considerado um dos maiores intérpretes de Elvis Presley da América Latina, Adam Presley faz o público sentir a emoção de estar num verdadeiro show de Rei, impressionando pela performance e pelo espetáculo vibrante e impactante, reproduzindo a energia das apresentações desse grande mito.

Programação



– 7/4 (sexta-feira)

19h – Abertura e Baile dos anos 50, 60 e 70

– 8/4 (sábado)

9h às 14h – DJ’s True School Brasil e convidados

15h – A Casa do Engenho (som acústico c/ releituras de clássicos do rock)

17h – Rodrigo Régis e o Bando da Roça (rock rural)

19h – Pedro Baldanza revisita Som Nosso de Cada Dia no disco “Snegs” (rock progressivo)

– 9/4 (domingo)

9h às 14h – DJ’s True School Brasil e convidados

15h – Val Zoroaster (artista solo pop)

15h30 – Banda DixIII (pop rock)

17h – Monte Castelo (tributo a Legião Urbana)

18h30 – Adam Presley e Banda (cover do Rei do Rock)

15º Loucos por Vinil Fair

Local: Centro Cultural Mestre Assis do Embu (Largo 21 de Abril, 29, Centro, Embu das Artes). Entrada gratuita.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura: (11) 4785-3686;

Centro Cultural Mestre Assis do Embu: (11) 4781-4462.

Por Alex Natalino em O Taboanense