8/04 – 2º Café Reparo na Associação São Joaquim

Dê uma segunda chance às suas coisas quebradas no 2º Café Reparo e ecomomize!

O evento foi idealizado e organizado pelo Grupo Transition Granja Viana e acontecerá no próximo sábado, 8 de abril, na Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade.

Existem mais de mil Cafés Reparo em todo o mundo. Os Café Reparo são locais onde as pessoas se encontram para reparar as coisas (em conjunto). No lugar onde um Café Reparo está localizado, haverá ferramentas e materiais para ajudar a fazer todos os reparos necessários: em roupas, móveis, eletrodomésticos, bicicletas, louças, eletrodomésticos, brinquedos, etc.

Na Associação São Joaquim será possível encontrar especialistas voluntários, muitos deles os idosos usuários da associação, com habilidades para a reparação em roupas, panelas, facas para afiar, equipamentos elétricos, óculos, violão e viola, abajur, peças de tricô e crochê e eletroeletrônicos.

Os visitantes podem trazer seus itens quebrados de casa e juntamente com os especialistas começam a fazer seus consertos. É um processo contínuo de aprendizagem. Se o visitante não tiver nada para reparar, poderá dar uma mão no trabalho de reparo de outra pessoa ou apenas desfrutar de uma xícara de café.

Jogamos fora grandes quantidades de material. Mesmo as coisas com quase nada de errado e que poderia obter um novo sopro de vida depois de um reparo simples. O problema é que muitas pessoas se esqueceram de que eles podem reparar as próprias coisas ou não sabem como. Saber como fazer reparos é uma habilidade que rapidamente se perdeu. A sociedade nem sempre mostra apreço pelas pessoas que ainda têm este conhecimento prático, e contra a sua vontade, muitas vezes são deixados à margem. A sua experiência raramente ou nunca é usada.

O Café Reparo muda tudo isso! As pessoas que de outra forma poderiam ser marginalizados estão se envolvendo novamente. O conhecimento prático muito valioso está sendo transmitido. As coisas estão sendo usadas por mais tempo e não tem que ser jogado fora. Isso reduz o volume de matérias-primas e de energia necessários para fazer novos produtos. Ela corta as emissões de CO2.

O Café Reparo ensina as pessoas a ver os seus bens sob uma nova luz. E, mais uma vez, voltarem a apreciar o seu valor. O Café Reparo ajuda a mudar a mentalidade das pessoas. Isto é essencial para ascender o entusiasmo das pessoas para uma sociedade sustentável. Mas acima de tudo, o Café Reparo só quer mostrar o quão divertido reparar as coisas pode ser, e quão fácil é. Por que não dar uma chance?

SERVIÇO

Data: 8 de abril, sábado das 8h às 12h

Local: Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade

Av. Estrada Jão Fasoli, 701 – Jd. Marilu – Carapicuíba (continuação da Rua José Felix de Oliveira, depois da Av. São Camilo na Granja Viana)

ENTRADA GRATUITA