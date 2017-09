8/09 Maestro João Carlos Martins e Orquestra Bachiana se apresentam na Festa da Padroeira

Comemoração à Nossa Senhora do Monte Serrate contará ainda com show da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões

No dia 8 de setembro é celebrado o dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira de Cotia. E, para comemorar, a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia apoiará uma programação especial que contará com grandes nomes do cenário artístico e cultural brasileiro, como a Orquestra Filarmônica Bachiana Brasileira, sob a regência Maestro João Carlos Martins, e a dupla Rio Negro e Solimões.

A celebração à Padroeira conta com programação religiosa, realizada pela Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate, e festiva, sob organização da Cultura municipal e realização do Sesi. A programação festiva acontece entre os dias 7 e 10 de setembro, na Praça da Matriz.

No feriado, dia 7 de setembro, a partir das 9h, está previsto um passeio ciclístico, saindo da Praça da Matriz; às 11h, acontece um campeonato de skate, apresentação de artes marciais, brincadeiras e brinquedos direcionados para as crianças e abertura da praça de alimentação. Às 13h, será o início das apresentações de bandas católicas do município.

Na sexta-feira, dia 8, às 20h, a Praça da Matriz se transformará em palco para a apresentação da Orquestra Filarmônica Bachiana Brasileira, sob a regência do famoso maestro, João Carlos Martins. Já no dia, 9, às 18h, haverá uma missa solene em honra a São Benedito (Santo co-padroeiro de Cotia). E às 19h30, vai acontecer um Super Bingo.

No dia 10, para fechar as comemorações, a Cultura promove um show especial com a dupla sertaneja Rio Negro e Solimões, no mesmo dia, acontece a chegada da Romaria de Cotia a Bom Jesus de Pirapora.