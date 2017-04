A alegria do domingo

Como explicar a alegria de chegar todo domingo, bem cedinho, no Parque Teresa Maia e poder colaborar na montagem da EcoFeira?!

Ver chegar nossos produtores rurais locais, artesões, quituteiras, empreendedores e profissionais, todos da nossa região e guerreiros dos produtos artesanais, cheios de energias e ganas de vender seus produtos feitos e cultivados com tanto amor?!



Encontrar com nossos amigos, fazer novos amigos, saber das novidades, degustar comidinhas deliciosas e novas receitas das nossas muitas cozinheiras, comprar presentes artesanais e com orgulho dizer que foi feito por pessoas incríveis que eu conheço, comer a empanada de shitake da Ruth, comprar cerveja local da Ana para o almoço com o marido, comer a torta de ricota da Elena, comprar o mel do Carlos, o kibe de abóbora da Claudia para almoçar no trabalho na segunda, comprar orgânicos da Gi e comer com gosto sabendo que não estou me envenenando, levar novas flores e ervas da Miriam para meu jardin, levar cuca de banana da Yola para o almoço na casa da sogra, comprar biscoito natural para os meus dogs… como contar para vocês a felicidade de viver tudo isso?

Isso para mim é um sonho e dos melhores! Sou feliz pacas (como se diz na minha terra) por ter essa oportunidade.

Quando vim morar na Granja, em 2003, não podia imaginar que viveria entre tanta gente bacana, mas meu inconsciente já sonhava com isso e como ele é muito mais forte do que o meu consciente… eis o sonho sendo vivido.

A cada domingo meu espírito se renova, se alegra e se encanta!

Ver nossa comunidade mais unida, alegre, cantando, dançando, trocando, se apoiando não tem preço para mim.

Poder dedicar meu tempo e meus recursos para alimentar tudo isso me leva adiante sempre.

Assim como a Julia Butterfly, que subiu em uma sequoia gigante e só desceu depois de três anos, quando conseguiu o compromisso das madereiras locais de não colocá-la abaixo, eu também encontrei a minha árvore: minha comunidade é a minha árvore! E a nossa EcoFeira é tudo isso que uma comunidade representa para mim. É união, resiliência, transição, paixão e mais que tudo diversão, porque se não for divertido não é sustentável!

Meu convite para você é esse! Ache sua árvore! Ache o que te faz sentir viv@ e se joga na aventura de gerar mais felicidade para a sua vida.

Descobrir quem somos e pelo o que acordaríamos todos os domingo às 6 da manhã para ser voluntária, é amor e alegria de verdade.

Fotos: Alberto Lefevre