A Arquiteta da Transição

Isabela Menezes é uma transformadora, uma agente de mudança. Sua chegada na Granja tornou o caminho da sustentabilidade mais possível. Mudar é na maioria das vezes espinhoso e aqueles que propõem novos caminhos são vistos com desconfiança. Isso não aconteceu com a Isabela porque ela é uma pessoa simpática, acessível, divertida e muito humana. Impossível não gostar dela. E além do mais ela é chic. Sua elegância é espontânea e libertadora. Os cabelos cacheados se arrepiam e as formas são dançarinas. Não dá para saber aonde começa a Granja e aonde termina a Isabela.

1. Fale de si

Sou uma cariolista (carioca com paulista), já me sinto um tanto paulistana.

Sou arquiteta de formação e no Rio tinha uma empresa que projetava estandes de feiras. Namorava e tinha muito trabalho por aqui, amig@s, gostava da cidade, daí para acordar um dia e do nada decidir me mudar, foi um pulo.

A minha relação com a Granja Viana veio da vontade de morar perto da natureza, em um lugar mais tranquilo e ao nível do solo, morar em espaço aéreo sempre me incomodou.

Meu marido tinha um amigo na Granja e em 2003 compramos nossa casa.

Aqui achei a comunidade que sempre quis ter e amig@s maravilhos@s. Pessoas que tem a mesma levada que eu, que pensam e sonham da mesma forma.

Após minha vinda para a Granja, mudei o foco do meu trabalho e me encontrei no movimento das Cidades em transição (Transition towns).

Hoje trabalho com o que acredito, sempre em busca de ter uma região mais conectada, resiliente e que tenha um papel de protagonismo na criação do mundo que queremos ter

2. Fale da sua relação com a moda

Sempre gostei de São Paulo, era muito ligada na moda e adorava comprar aqui. A moda no Rio sempre foi muito verão e eu adorava a moda sofisticada de São Paulo, isso lá pelos idos de1999.

Hoje não sou mais escrava da moda e da beleza, acredito que temos que usar aquilo que nos deixa bem e prezo muito mais pelo conforto.

Meu consumo é local, pequeno e o mais ético possível.Temos que pensar no impacto que geramos quando consumimos, o nosso dinheiro é o que alimenta o que existe no mundo.

3. Qual sua roupa ou acessório favorito e por quê?

Adoro o vestido azul pelo corte e pela estampa, tecido leve, macio e que tem uma boa caída. Nele me sinto linda e acho que passo um pouco de quem sou quando o uso.

Gosto das pulseiras de miçangas feitas pelos índios, da bolsa e da sandália colorida.

4. Como faz compras? Sai à procura de algo específico ou vê o que tem nas vitrines e decide na hora?

Hoje troco mais do que compro. É mais divertido, mais gostoso e dá menos trabalho.

O brasileiro sempre teve preconceito com roupa usada, mas em tempos de uma consciência maior em relação ao planeta e recursos cada vez mais escassos, a troca é uma opção muito bacana. Eu consumia muita moda, hoje não sou mais assim.

Não sigo o que dita a indústria da moda e beleza, sigo o que me faz sentir bem e bonita, pela indústria estamos sempre fora de moda e erradas.

Hoje me sinto bem com minhas roupas, muitas de troca e as antigas que sempre arrumo uma maneira de reciclar.

Não posso ficar muito perto da máquina de costura que acabo cortando, costumizando e muitas vezes estragando.

Hoje sou muito seletiva e compro muito pouco.

5. Qual a peça de vestuário, roupas ou acessórios, que nunca usaria e por quê?

Nunca usaria bota branca, para mim bota branco é o fim rsrsrsrs Nunca mais usaria calça bag e blusa de ombreira, os anos 80 a gente tem que apagar da memória, o cabelo poodle, o azul caneta bic, batom molhado nossa! Apesar dos anos 80 serem esteticamente esquecíveis, eles foram divertidos e cumpriram sua função.