A dermatologista Larissa Viana

Cada vez mais os profissionais estão optando por morar próximo de seu trabalho.

É o caso da Dra. Larissa Viana, dermatologista, com consultório no The Square Open Mall, que fomos conhecer e saber um pouco de sua vida.

Primeiro ela e o marido, que é pediatra, mudaram-se para a Granja Viana em 2009. Há cerca de dois anos, cansada de enfrentar a Raposo Tavares, ela optou por instalar seu consultório também por aqui.

Jovem, simpática, mãe de uma menina de quatro anos e meio, ela nos recebeu em seu consultório todo branco, muito iluminado e agradável.

Contou-nos um pouco de sua história: nascida em Goiânia (Goiás), quando criança ganhou dos pais um jogo da operação. A partir daí começou a falar que queria ser médica. Teve um pediatra que era amigo de escola de seu pai, o Dr. Jeová Leite, que cuidava dela e de suas duas irmãs com muita competência e carinho, por isso sempre o teve como referência. Adolescente, adorava fazer máscara no rosto e no cabelo para ficar mais bonita: pegava as receitas na revista Capricho, famosa naquela época.

Concluiu seu curso na universidade de Vassouras, Rio de Janeiro, em 2001. Fez pós-graduação em Medicina Estética, estágio com a Dra. Denise Steiner e com o Dr. Valcinir Bedin. Na época, falavam que medicina estética seria uma especialidade. No segundo ano de pós-graduação, achou mais prudente fazer residência médica e passou para Clínica Médica no Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha, aqui em São Paulo. Fez dois anos de Clínica Médica, acabou a pós-graduação em medicina estética e depois fez pós-graduação em Dermatologia, na Fundação Técnico Educacional Souza Marques, no Rio de Janeiro. No final da pós-graduação fez prova de título na Sociedade Brasileira de Dermatologia e passou.

Diz ela: “Adoro a dermatologia, fico feliz em poder conversar, entender e ajudar minhas pacientes a ficarem mais bonitas, seja controlando alguma dermatose, seja fazendo procedimentos estéticos.”

E continua: “Sou delicadamente sincera, explico a cada paciente as melhores indicações para seu caso, mostro que nem sempre o que o paciente quer é o que ele precisa.

Sou da premissa que menos é mais, então em cada procedimento que faço tenho o maior cuidado para que pareça o mais natural possível, sem exageros, sem fazer a paciente perder seus traços originais ou perder totalmente sua expressão. Por exemplo, melhor fazer laser com energia mais baixa na primeira sessão para conhecer a pele da paciente e assim ter menos risco de efeitos colaterais (como manchas, queimaduras); melhor colocar menos preenchimento na primeira sessão e na segunda aumentar um pouco mais; melhor fazer botox nos locais mais acometidos e deixar um leve movimento para que fique mais suave, e assim vamos seguindo…

Tenho sempre em mãos fotos de pacientes que já fizeram tratamentos para que novos pacientes tenham ideia de como são os resultados, como é o pós de cada procedimento. Inicio o tratamento sempre dando ênfase para o que mais incomoda o paciente.

Minha maior alegria é ver que meu trabalho faz com que as minhas pacientes se sintam felizes, confiantes, prontas para enfrentar as tarefas do dia a dia por mais difíceis ou cansativas que sejam. Sempre brinco que nós mulheres somos super heroínas, que conseguimos fazer mil tarefas ao mesmo tempo!! E nada melhor que fazer tudo isso sentindo-se linda.”

Para saber mais sobre Larissa Viana – com este nome, ela tinha mesmo que vir morar na Granja Viana! – e seus diversos tratamentos, acesse aqui