A Festa das Nações da Granja Viana tem novo endereço

O evento em prol da Vida – Casa de Apoio chega a sua 32ª edição e será no Pátio da Igreja de Santo Antônio da Granja Viana.

O tradicional evento beneficente organizado pela Vida – Casa de Apoio, em prol da instituição, acontece no dia 26 de agosto de 2017. E este ano, vem com uma novidade, a 32ª edição da festa vai reunir um Mundo em um novo local, o Pátio da Igreja Santo Antônio da Granja Viana, altura do km 24 da Rodovia Raposo Tavares.

Com o conceito “O Mundo se Encontra Aqui”, a Festa das Nações 2017 faz o convite para uma verdadeira viagem gastronômica que vai carimbar seu passaporte pelas cozinhas italiana, brasileira, americana, alemã, portuguesa, japonesa, árabe, uruguaia, mexicana e inglesa. E para deixar o passeio mais gostoso, conta ainda, com os doces e bolos de dar água na boca.

A programação musical é outro destaque da festa. Sobem ao palco este ano, as bandas: “Anabella 78”, “Another Five Hundred”, “O Que Temos Por Hoje” e o “Samba do Dotô”. Os shows prometem diversão, performance e boa música. E mais: a festa está repleta de atrações para todos os públicos, além de um espaço totalmente dedicado as crianças.

Para Ana Catarina Mendes, presidente da Vida – Casa de Apoio, a Festa das Nações é preparada todos os anos com muito carinho, dedicação e este ano é ainda mais especial. “A Casa de Apoio completa 30 anos em novembro e tudo o que arrecadamos é aplicado nos projetos da instituição. Por isto, o tempo que nossos voluntários dedicam, a presença de toda a comunidade e o apoio dos patrocinadores e dos órgãos públicos, me dão a certeza de que é possível trabalharmos juntos por uma causa que ganhou Vida há três décadas”, afirma.

Sobre o novo local, a presidente ressalta que há 32 anos, a primeira festa das Nações foi realizada na Praça Niso Vianna, em frente à Igreja. “Eram outros tempos é claro, outra Granja Viana. Com o desenvolvimento da região e o crescimento da festa, ela foi realizada em outros lugares ao longo destes 31 anos, mas volta agora para o espaço bem próximo de onde tudo começou”. E conclui: “Para nós, é um momento especial, uma verdadeira viagem no tempo, onde lembramos de todos os voluntários e das pessoas que começaram conosco este evento. Alguns já não estão mais entre nós, outros já não podem mais trabalhar, mas todos serão homenageados nesta data.”

As primeiras edições da Festa das Nações foram realizadas para a construção da sede social da entidade. Mas hoje o evento é uma importante ferramenta de captação de recursos e de manutenção dos projetos e programas da Vida – Casa de Apoio. As novidades e programação da festa, bem como dos projetos e programas da instituição podem ser acompanhados pelo site ou Facebook.

Serviço

32ª Festa das Nações da Vida – Casa de Apoio

Quando: 26 de agosto de 2017 (sábado)

Local: Pátio da Paróquia Santo Antonio da Granja Viana – Rua Santo Antônio, 486 – Altura do

km 24 da Rod. Raposo Tavares – Granja Viana – Cotia – SP

Horário: 18h às 00h

Entrada: R$ 10,00 (dez reais) – bilheteria na entrada e convites antecipados

Formas de pagamento: aceita cartões de débito ou crédito e dinheiro

Acesso para deficientes

Estacionamento Oficial: Sede da Cultura Inglesa Granja Viana (Rua José Félix de Oliveira, 189)

Informações: 11 4612-4018 | www.casadeapoio.com.br | Facebook: /casadeapoio