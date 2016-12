A partir de 6/01 Férias no The Square

O Open Mall The Square criou uma programação especial para as férias, durante os fins de semana do mês de janeiro. São shows, teatro com marionetes para as crianças, filmes em lançamento no cinema e uma gastronomia imperdível.

As atividades serão entre os dias 06 e 29 de janeiro, sempre as sextas, sábados e domingos.

A arte de dar vida aos bonecos será apresentada pelo Grupo Marionetes Guarujá. As atuações lúdicas são compostas por bonecos que representam artistas como Ivete Sangalo, Michael Jackson, Luan Santana, personagens do filme Frozen, entre outros. A atração, que promete agradar e divertir os pequenos com histórias e músicas, acontecerá aos domingos, às 15h, no palco Praça das Árvores.

Shows de pop rock as sextas e sábados, às 21h, no palco da Praça das Árvores e Mercadão. As melhores músicas cantadas por diversas bandas e artistas solos para animar as noites.

O cinema é um espetáculo à parte. A sala Imax com uma avançada tecnologia, faz com que o espectador fique totalmente envolvido ao assistir um filme. Pois possui tela curva com 16m de altura e som de altíssima qualidade e pureza. Neste período, os principais filmes em cartaz são: Assasins Creed, Moana – Um mar de aventuras, XXX Reativado e Resident Evil – O Capítulo Final, e Rogue One, Uma história Star Wars.

Serviço:

Local: Open Mall The Square

Rodovia Raposo Tavares. Km 22, Granja Viana, Cotia; Tel: (11) 2898-9595 / 2898 9606

Datas/Horários:

Shows (Sextas): 06, 13, 20 e 27 de janeiro às 21h.

Shows (Sábados): 07, 14, 21, e 28 de janeiro, às 20h30.

Teatro: 08, 15, 22 e 29 de janeiro, às 15h;

Restaurantes: Das 11h às 23h

Site: www.openmallthesquare.com.br