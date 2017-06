Nestas férias, temos uma sugestão diferente para quem não for viajar no início de julho.

Seres mágicos irão invadir a Torre do Castelo: unicórnios, fadas, trolls, phenix e dragões!

De 3 a 7 de julho, das 8h30 às 17h, seus filhos terão uma diversão garantida.

Para crianças de 6 a 12 anos.

Valores: R$135,00 por dia ou R$600,00 a semana. (inclui, café da manhã, almoço, lanche e duas oficinas).

Descontos para irmãos e grupos.

Sobre a Torre do Castelo

Acreditamos no livre brincar, no elo pai e filho, em elo familiar, pais que brincam com os filhos por prazer e não por obrigação. Queremos que crianças brinquem com crianças e que a cada festa criem elos de cumplicidade e amizade cada dia mais fortes, para que essa amizade perdure por uma vida inteira.

Por isso criamos a Torre do Castelo, um local de festas e cursos. Inaugurado em Março de 2016, A Torre tem uma nova proposta para festas na região: criar festas infantis com a participação da família, festas lindas, criativas, sustentáveis, sem ostentação e junto da natureza.

Festas aos finais de semana e cursos diferentes durante a semana:

yoga para crianças e adultos, capoeira, dança do ventre para adultos, inglês, esgrima, arco e flecha, Kung fu, aulas de artesanato uma vez por semana para a família.

A partir de agosto, teremos musicalização e oficinas sensoriais para bebês pela manhã.

Para saber mais acesse aqui

Estrada do Capuava 3855 / Cotia- SP

km 26 da Raposo Tavares

Tel: (11) 4702 6994 Cel: (11) 999.998.932

Email: atorredocastelo@live.com