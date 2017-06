Abertura de licitação de obras na Bunjiro Nakao

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, participou no Palácio dos Bandeirantes da assinatura de publicação do edital de licitação das obras de duplicação e melhorias na rodovia Bunjiro Nakao (SP 250), que liga Cotia a Ibiúna.

O governador Geraldo Alckmin assinou o documento acompanhado de diversas autoridades, entre elas os deputados Herculano Passos (federal) e Márcio Camargo (estadual).

O projeto de duplicação e melhorias na SP 250 está orçado em R$ 142,5

milhões e será financiado pelo Banco Mundial, por meio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e do Banco Santander.

O prefeito destacou a geração de empregos durante a obra e a preservação de vidas, já que o projeto vai aumentar a segurança de quem passa pela rodovia.

O governador comentou a importância deste projeto para as cidades de Cotia, Ibiúna e Vargem Grande Paulista. “Vai melhorar a logística, trazer desenvolvimento para a região e, principalmente, ajudar a prevenir acidentes rodoviários.”

Projeto

A rodovia Bunjiro Nakao será duplicada em 13,9 quilômetros, do 48,7 ao

62,6. O projeto executivo prevê a implantação de cinco passarelas nos

quilômetros 49,6, 53,3, 57,2, 59,7 e 61,6. Outras melhorias no sistema

de drenagem, sinalização e dispositivos de acesso estão previstas para

todo o trecho, passando por Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna.

De acordo com o governo do Estado, a obra deve começar em outubro de

2017, com conclusão em março de 2019. “A obra vai gerar 340 empregos

diretos na construção civil e melhorar a arrecadação dos municípios

através do ISS. Serão mais de R$ 140 milhões de investimento”, disse

Geraldo Alckmin.