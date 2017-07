Aconteceu: jantar em prol da Anuepo

Jantar Beneficente da Marilci e apoio do Granjeando para Anuepo

Fomos para um almoço na casa da Marilci Dantas, fazendo comida, tomando uma bebidinha, aí a Mari disse: ‘Porque não combinamos de fazer um outro evento desse entre amigos mas beneficente?’

Eu topei na hora. Como no outro iria fazer o Nhoque da Sorte no dia 29 de junho, pedi que ela fizesse o molho, mas quem fez o molho delicioso foi a Bete.

Precisava dessa ajuda pois fiz Nhoque para 40 pessoas, ele é muito leve e o pessoal se empolga. Resumo, não sobrou praticamente nada.

As pessoas levaram as bebidas e ainda vendemos alguns livros que informam como foi a vida do Sr. Pieter e o surgimento da entidade que estamos beneficiando, a ANUEPO.

Foi muito divertido, conhecemos pessoas diferentes e ainda por cima conseguimos alguns voluntários para nosso próximo evento que será uma feijoada.

Valor do convite: R$ 40. E teremos bingo depois das 15 horas.

Espero que esta estória ajude-nos a incentivar mais pessoas da nossa comunidade para ajudar esta entidade que beneficia as cidades de Cotia, Carapicuíba e de Embu das Artes, com o mínimo para sobreviver, com dignidade.

Gratidão a todos que participaram desta festa e ao apoio do Jornal d’Aqui.

Sobre a ANUEPO

Anuepo – Associação do Núcleo de Enfrentamento da Pobreza, é uma entidade que atua nas regiões de Cotia, Carapicuíba e Embu das Artes, atendendo entre 200 e 250 famílias todo mês e as apoiando em suas necessidades alimentares e de desenvolvimento e valorização humanos.

Por: Mônica Louvison