ACORDE participará da ação mundial “Food Revolution Day”

No próximo dia 19 de maio, sexta-feira, a Associação ACORDE participará da ação mundial para o Dia da Revolução da Comida, conhecido por Food Revolution Day em outros países, quando todos estarão conectados a um só tema.

Trata-se de um movimento para criar nova postura em relação ao alimento e tudo o que o envolve: a sua conexão intrínseca com o meio ambiente, o prazer possível no preparo compartilhado, a gratidão provocada pela refeição ingerida, e mais todos os aspectos de saúde relacionados a uma alimentação de qualidade.

A ACORDE receberá o chef de cozinha Diego Sacilotto, parceiro da Associação, na preparação de um almoço onde crianças e adolescentes se envolverão, junto com toda a equipe ACORDE. Será possível acompanhar postagens ao vivo da ação no nosso Facebook.

A manhã de sexta-feira começará com a colheita de vegetais diretamente da horta da ACORDE. O preparo em conjunto será feito na cozinha industrial, permitindo a organização por setores (praças) para cada item do menu, previamente escolhido: salada de folhas, tomate cereja e cenoura com molho de mostarda; massa fresca com molho de tomate caseiro e manjericão; focaccia com alecrim e crumble de peras para sobremesa. A refeição será compartilhada por cerca de cem pessoas.

Mundialmente neste dia, diversas ações são promovidas em torno do tema, algumas das quais podem ser feitas por iniciativa individual. Faz parte da cultura motivada pelo Food Revolution Day evitar o consumo de fast food e enlatados, adotar a marmita preparada em casa como opção de almoço para quem trabalha fora, cozinhar o próprio alimento ao menos aos finais de semana ou fazer uma pequena horta caseira para temperos colhidos na hora.

O Food Revolution Day é liderado há 5 anos pelo chef britânico Jamie Oliver, em uma campanha global para provocar o debate e inspirar mudanças positivas nas formas de acessar, consumir e entender a alimentação.

Serviço:

Evento: Dia da Revolução da Comida (Food Revolution Day)

Instituição: ACORDE Oficinas para Desenvolvimento Humano (www.acorde.org.br)

Comunicação: Patrícia Gazoni (comunicacao@acorde.org.br)

Telefone: 4704.1786

Facebook: Acorde – Oficinas para Desenvolvimento Humano

No twitter: #FoodRevolution @FoodRev