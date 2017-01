Hoje é Domingo. Daqui a cinco dias, sai Obama, entra Trump. Sai um homem admirável; entra outro nem tanto.

Admirar alguém é difícil hoje em dia. Não aprendemos a admirar uma pessoa pela mídia, já que esta se auto define como crítica do que está aí, principalmente em se tratando do governo, qualquer governo. Nossa sociedade está imbuída de um falso senso de que somos todos iguais. Não somos.

Concordo com o princípio de que somos iguais em certos aspectos. Diante da lei, por exemplo. Em certos direitos básicos, outro. Mas não somos muito iguais passando além destes pontos fundamentais. Eu, por exemplo, não sou igual a qualquer um capaz de saber o que fazer com uma bola de futebol; nisto, qualquer um é melhor do que eu, e me causa admiração.

A democracia só funciona à medida que aprendemos a admirar alguém, para que este alguém nos represente em tomadas de decisão de governo. Em não existindo esta capacidade de admirar e delegar, resta-nos a tal democracia direta, em que sou chamado a opinar sobre assuntos sobre os quais não tenho o menor conhecimento. A fúria plebiscitária que assola o mundo empata em eficácia com a leitura de cartas de Tarô ou borras de café.

Reconhecer qualidades no outro não é o mesmo que dizer que ele é perfeito. O que importa é que fulano tenha qualidades que me estimulam, me impactam e, quem sabe, me inspirem a me esforçar para desenvolver certas atitudes ou conhecimentos.

Ou então, como no caso de Barack Obama, contentar-me com o fato de que vivi durante os anos em que esteve, na Presidência dos Estados Unidos, um cavalheiro, uma pessoa com profundo senso ético, um ser humano que, a despeito do poder que teve, não perdeu seu senso de compaixão, foi bom marido e pai, e que, por ter sido quem foi na Presidência, deixa saudades ao sair de cena.

Saudades e admiração.