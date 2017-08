Agrofest 2017 acontece de 17 a 20 de agosto

A grande festa chegou em Vargem Grande Paulista e terá entrada franca no primeiro dia de evento.

Com os mais badalados nomes da música sertaneja e diversão garantida nos quatro dias de festa, a Agrofest promete marcar o mês de agosto no município de Vargem Grande Paulista, uma das principais cidades da Região Oeste, situada a 40 quilômetros de São Paulo.

Considerada a maior festa agropecuária da Grande São Paulo, os ingressos custarão 40 reais por dia, sendo que a organização presenteará o público com a entrada franca no primeiro dia da maratona de shows, que contará com duas apresentações: abertura com a dupla Julio & Jader e, na sequência, o carisma de Cesar Menotti & Fabiano.

Já o passaporte, que dá direito a todos os dias de evento – com acesso à pista – já está sendo vendido pela bagatela de 90 reais. Além de assistir o show, este ingresso dá acesso à completa Praça de Alimentação.

O Camarote Open Bar será uma das grandes atrações da Agrofest e vai custar entre 100 e 120 reais por dia, por pessoa, e pode ser adquirido pelo site da Catresp (www.catresp.com.br) e da Total Acesso (www.totalacesso.com).

O Baile da Rainha já foi realizado e cinco jovens abrilhantam ainda mais a festa com seu charme e simpatia.

A Agrofest 2017 é um evento organizado pela Cia Verde Amarelo e Estrela Som e recebe o apoio da Suco Prat’s, da Sumetal e da prefeitura de Vargem Grande Paulista.

O endereço é Av. Tancredo Neves, 1630 – Jardim Bela Vista, Vargem Grande Paulista. Possui estacionamento no local. Consulte valores.

(11) 3090-9770