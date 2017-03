Obra inacabada no Parque Alexandra

O departamento de obras no final de janeiro fez o bueiro na minha calçada interligando com a galeria que foi construída no meio da rua. Uma parte da promessa foi realizada.

Agradecemos o empenho e estou enviando as fotos. Pelo menos essa gestão deu atenção aos problemas. Parabéns.

Mas ainda deixaram duas manilhas na calçada e é para fazer outro bueiro.

A sujeira na rua continua e as lombadas ainda não foram sinalizadas.

Estamos aguardando essas providencias. Obrigado.

por Roberto Alves Cavalheiro