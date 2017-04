Alerta contra queimadas e riscos de incêndios

Com o início da estiagem – período que compreende o outono e o inverno –, é muito comum pessoas atearem fogo ao mato para afastar animais e insetos. Mas é preciso ficar alerta, porque duas leis proíbem essa prática em Cotia.

O artigo 4º, item V da Lei Municipal 1.151/2001, trata da proibição de queimadas de qualquer espécie, enquanto que o artigo 135 diz que é proibido atear fogo ao lixo ou quaisquer tipos de resíduos, bem como efetuar queimadas em imóveis urbanos ou rurais. Tais medidas têm como base a Lei de Crime Ambiental 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal 3.179/98.

As queimadas causam muitos prejuízos ao meio ambiente, como aquecimento global, erosão no solo, destruição da fauna e flora, perda de absorção do solo, aumento de inundações e poluição de nascentes e águas subterrâneas.

Os incêndios também geram riscos à saúde, visto que o contato constante com a fumaça pode causar dor de cabeça, irritação nos olhos e vias aéreas, sonolência, inflamação na garganta, sangramento nasal, distúrbio de memória e se inalada por um longo período pode até levar ao câncer. Levando-se em conta o fato de Cotia ser cortada por uma rodovia, os incêndios podem ocasionar acidentes graves já que a fumaça prejudica a visibilidade dos motoristas.

Sanções