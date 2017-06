Alexandre Gennari lança seu quinto livro na Granja Viana

Nossa Senhora dos Fracassados é um livro de auto-ajuda às avessas. Em vez de revelar dez passos para o sucesso, o jornalista e roteirista Alexandre Gennari que cresceu e morou em Cotia e hoje reside em São Luis do Paraitinga mas não esqueceu suas raízes cotianas, será lançado nesta quinta-feira (22) no Restaurante Capito, na Granja Viana, a partir das 19 horas.

No seu quinto livro, Gennari sugere que o leitor estabeleça seu próprio conceito de sucesso e fracasso, independentemente dos padrões tiranos estabelecidos pela sociedade, da busca de sucesso a qualquer preço; que encontre suas próprias “veredas” para sobreviver aos aspectos naturalmente depressivos da vida, não por meio da negação, mas da aceitação e catarse.

Alexandre Gennari é escritor, roteirista e palestrante. Nasceu em São Paulo (1963) e hoje vive na cidade histórica de São Luiz do Paraitinga, onde foi Diretor Municipal de Cultura. Estudou jornalismo (PUC-SP) e cinema (Anhembi-Morumbi). Viajou por grande parte do Brasil (anos 1980) trabalhando como coordenador de eventos e viveu nos EUA (anos 1990).

Foi cartorário, vitrinista, marketeiro, empresário, pecuarista, muambeiro e vendedor. Foi apresentador do quadro “Filmoteca do Roteirista” (TV Mantiqueira) e criador do site Webwritersbrasil (2001).

É autor dos livros “Os sons do Divino e o espírito santo do silêncio” (contos) “Descaminho – O Sorriso do Gato” e “Descaminho – A Boca do Cachorro” (romances) “A Onça eu engoli inteira” (infantil).

Gennari escreveu os roteiros dos filmes “Os sons do Divino e o espírito santo do silêncio,” “Ouço Passos no Escuro;” e do documentário “Roupa de Baixo” (melhor curta-metragem do Festival MixBrasil 16 e finalista do prêmio Canal Brasil). Os três curtas serão apresentados durante o lançamento do livro.

Serviço:

Lançamento: Nossa Senhora dos Fracassados (Ficção)

Autor: Alexandre Gennari

Scortecci Editora

Capa: Fernando Viana

Quando: Quinta-feira (22)

Local: Restaurante Capito

Rua Mesopotâmia, 109 – Viana Village – Jardim Passárgada

Mais informações

E-mail: mailto:webwritersbrasil@gmail.com

Site: webwritersbrasil.wordpress.com/

facebook.com/ale.gennari.5