Alunas do Centro Cultural participam de Espetáculo de Balé

Público prestigiou apresentações de balé e jazz, além de danças femininas que misturam dança do ventre, espanhola, indiana e tribal

Na manhã de domingo (27/08), o Centro Educacional Unificado de Cotia (CEUC), recebeu em seu teatro o 1º Espetáculo de Balé, apresentação realizada pelas alunas que frequentam as aulas no Centro Cultural Caucaia do Alto, que abriu as suas portas em março, oferecendo aulas gratuitas para a população.

O secretário adjunto de Esportes, Cultura e Lazer, Marcos Antônio de Moraes, destacou a importância do CEUC reabrir algumas áreas para que eventos assim aconteçam. “Neste novo governo estamos renovando e abrir as portas como as do teatro para que a população aproveite nos deixa muito satisfeitos. Um local com uma estrutura tão boa como essa e a população podendo aproveita-la”, disse.

A abertura do evento contou com uma apresentação da aula de danças femininas que misturam dança do ventre, espanhola, indiana e tribal, sob o comando da professora Beatriz Capobianco. O público que prestigiou o espetáculo acompanhou ainda seis apresentações de balé e jazz, com meninas de cinco a 17 anos.

“Temos apenas cinco meses de trabalho, mas essa apresentação foi para mostrar o potencial das meninas. Fico muito feliz em poder participar deste espetáculo”, comemorou a professora de balé, Andréa Bento.

As mães de algumas alunas ficaram satisfeitas com as aulas e com o apoio que a prefeitura vem dando aos projetos culturais na cidade. “Achei a atitude muito boa, fazia tempo que não via isso em Caucaia. Ter um espaço como esse, onde as meninas podem aprender é muito legal, a estrutura é boa e a professora muito dedicada”, avaliou Roseli Rodrigues, mãe de duas alunas que frequentam as aulas.

Para saber mais sobre os cursos, basta entrar em contato com o Centro Cultural, que está localizado na Rua José Lopes Neto, 320, Centro de Caucaia do Alto ou pelo telefone 4614-0061.