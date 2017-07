Anunciada pavimentação no Parque Rincão

Rogério Franco anunciou para um grupo de empresários do Parque Rincão, em Cotia, na manhã desta terça-feira (18), que a pavimentação de cerca de um quilômetro das ruas Miguel Petrilli e São Vicente será concluída em agosto. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito.

“Trata-se de uma reivindicação feita pelos empresários que estão em nossa cidade há anos e que teremos a satisfação de entregar no próximo mês”, disse Rogério.

O prefeito destacou a relevância da pavimentação das duas vias para as empresas, funcionários e moradores daquela região. “Sabemos da importância destas empresas, pois geram emprego e renda para famílias e para o município. Nosso governo espera levar esta melhoria para os quatro cantos de Cotia.”

De acordo com o chefe do Executivo, a obra não foi iniciada antes por conta do prazo da licitação. “Quando assumimos a prefeitura, algumas licitações estavam vencidas e tivemos que iniciar o processo.”

A reunião foi acompanhada pelos Secretários Sérgio Folha (Habitação), Rodrigo Dantas (Obras) e Almir Rodrigues (Segurança Pública). “Já iniciamos a recomposição do solo, a colocação da base com pedra e guias. O próximo passo é asfaltar”, explicou Rodrigo Dantas. “Se não houver nenhum contratempo climático, entregaremos o trabalho no fim da primeira quinzena de agosto”, completou.

Nos próximos dias a prefeitura notificará as empresas instaladas no local para que providenciem a calçada ao longo de toda a propriedade, caso ainda não o tenha feito.

Participaram da reunião Carolina Persona, da Input Service, Cristiana Souza, da Arotec Indústria e Comércio, Fábio Izar, da Fort House e Benedito Duarte, da Stillux Iluminação Indústria e Comércio.