Apae recebe ação da Semana do Meio Ambiente

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária de Cotia realizou uma ação com alunos especiais atendidos pela Apae da cidade.

Nas atividades, realizadas em dois períodos, eles aprenderam a confeccionar vasos sustentáveis feitos com garrafas PET e também o plantio de mudas de hortaliças nesses recipientes.

Durante a ação, crianças e adolescentes também aprenderam a fazer porta-objeto com latas de alumínio. Primeiro passaram cola com pincel nas latas e depois as decoraram com barbantes coloridos.

“Essas ações proporcionam novidades para eles, é algo interdisciplinar, que vai além dos muros da escola. Propicia novos aprendizados e reforça o convívio, a interação social”, comentou a coordenadora pedagógica da instituição, Luzia Rodrigues.